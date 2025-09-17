Mercado Pago adquire Nikos DTVM para reforçar oferta de investimentos

"Desenvolvemos uma sólida parceria comercial com a Nikos, que já nos permitiu dar passos importantes na ampliação e fortalecimento do nosso portfólio de investimentos", disse Ignácio Estivariz, vice-presidente de banco digital do Mercado Pago no Brasil, no comunicado.

"Acreditamos que esta aquisição é um passo fundamental para elevar a nossa proposta de valor e oferecer uma experiência de investimentos ainda mais completa aos nossos clientes", completou.

O Mercado Pago acrescentou que a expectativa é de que o acordo possa impulsionar sua base de clientes e seu volume de ativos sob custódia, internalizando de forma mais eficiente a jornada do usuário de "ponta a ponta", acelerando a inovação e fortalecendo a estratégia de ascensão da empresa.

"(A compra) simboliza justamente o sucesso da parceria estabelecida anos atrás, quando passamos a oferecer a infraestrutura que permite o acesso aos produtos financeiros em uma experiência fácil, segura e agradável", afirmou Rafaela Nissenbaum, fundadora da Nikos e presidente do conselho.

Ainda de acordo com o Mercado Pago, a aquisição abre espaço para a integração de uma equipe experiente na criação e escalonamento de plataformas de investimento.

(Reportagem de Fernando Cardoso)