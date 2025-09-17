MP que amplia gratuidade da energia passa na Câmara, mas conta com Senado para não caducar

O benefício na conta de luz já vem sendo aplicado pelas distribuidoras a milhões de consumidores desde julho deste ano.

Foram isentas do pagamento de energia cerca de 4,5 milhões de famílias de baixa renda, cadastradas no programa Tarifa Social, com consumo de até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês. Também foram implementadas reduções na conta de luz para outras 17 milhões de famílias.

Essa economia, porém, é subsidiada não pelo orçamento do governo, mas pelos próprios consumidores de energia que pagam a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), principal encargo cobrado na conta de luz. A derrubada das medidas de compensação levou deputados a classificarem a MP como "populista" e "eleitoreira" na discussão desta quarta-feira no plenário.

Caso a medida provisória não seja aprovada pelo Senado até o fim desta quarta-feira, a MP perde a validade e o benefício deve ser eliminado.

Na véspera, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse a jornalistas que a autorização dada às distribuidoras para aplicar as isenções e descontos está ancorada na medida enquanto ela está vigente.

"Vamos ouvir a área jurídica da agência, porque de fato a MP tem sua legalidade dentro da sua vigência... O que está ancorando o despacho (às distribuidoras) é a MP, então teríamos que fazer alguma interpretação (no caso de não ser aprovada)", explicou Feitosa, acrescentando que confiava na aprovação do texto.