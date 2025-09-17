Oncoclínicas aprova aumento de capital de até R$2 bilhões

(Reuters) - O conselho de administração da Oncoclínicas aprovou um aumento de capital de entre R$1 bilhão e R$2 bilhões, segundo ata de reunião do colegiado divulgada ao mercado na noite de terça-feira.

O aumento de capital inclui uma subscrição particular de até 666,7 milhões de novas ações ordinárias pelo preço de emissão de R$3 por ação.

A empresa afirmou que a homologação do aumento de capital poderá ocorrer de modo parcial, desde que sejam subscritas um mínimo de R$1 bilhão em novas ações. A integralização das novas ações poderá ocorrer em "créditos detidos contra a companhia", segundo a ata de reunião do conselho.