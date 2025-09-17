ONU aumenta apoio financeiro a países mais pobres para COP30 em meio à crise sobre hotéis em Belém

A Comissão Internacional de Serviço Civil da ONU, que decide sobre a "ajuda de custo diária", concordou em aumentá-la para Belém, após uma solicitação do secretariado do clima da ONU, disse um porta-voz da UNFCCC à Reuters.

De acordo com um comunicado divulgado pela presidência brasileira da COP30, a ajuda de custo foi aumentada de US$144 para US$197 para 144 países em desenvolvimento. O subsídio cobre dois ou três delegados por país, e 374 delegados no total.

O aumento da diária era uma das reivindicações dos países de renda mais baixa para compensar os altos preços em Belém e foi apoiado pelo Brasil.

De acordo com uma fonte presente à reunião desta quarta, o clima foi mais ameno do que nas duas reuniões anteriores, onde a tensão era palpável, principalmente pela pressão dos países em tentar tirar a COP de Belém, apesar de o Brasil ter deixado claro que essa não seria uma alternativa.

O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu declarações recentes de que não iria voltar atrás em sua promessa de apresentar a floresta amazônica ao mundo na COP30.

Quase todos os governos do mundo se reunirão na cúpula anual da ONU para negociar como conter as mudanças climáticas.