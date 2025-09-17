Preços do petróleo caem por preocupações com demanda dos EUA

Os estoques de petróleo dos EUA caíram acentuadamente na semana passada, com um salto nas exportações e um declínio acentuado nas importações, informou a Administração de Informações sobre Energia nesta quarta-feira. Mas o aumento dos estoques de derivados alimentou as preocupações com a demanda e manteve os preços sob controle, disseram os analistas.

"Parece que os mercados estão reagindo ao diesel, que é o ponto fraco de todo o complexo", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Nesta quarta-feira, o Federal Reserve dos EUA cortou as taxas de juros em um quarto de ponto percentual, conforme esperado, e indicou que reduzirá constantemente os custos de empréstimos até o final deste ano, já que os formuladores de políticas responderam às preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho.

"Isso não foi inesperado", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "No momento, o mercado está jogando com os dois lados no meio."

(Reportagem de Nicole Jao, em Nova York, Seher Dareen e Enes Tuangur, em Londres, e Jeslyn Lerh, em Cingapura)