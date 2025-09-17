STOXX 600 fecha estável antes de decisão do Fed e Puma salta

Embora a decisão já esteja praticamente precificada, serão os possíveis comentários do chair do Fed, Jerome Powell, sobre as perspectivas da política monetária que manterão o interesse de investidores.

"Mas a questão é: esse é o primeiro passo de uma série de cortes nos juros que estão por vir, ou o Fed ainda não está disposto a se comprometer com qualquer trajetória para a taxa básica no futuro?"

"É por isso que os mercados europeus não estão se movimentando muito fortemente hoje, dada essa incerteza."

A reunião também destacará a influência política que afeta o Fed, enfatizada por Steven Miran -- atualmente em licença da Casa Branca -- que se juntará à mesa de política monetária, ao lado da diretora do banco central Lisa Cook que até agora se defendeu das tentativas do presidente norte-americano, Donald Trump, de removê-la.

Enquanto isso, o setor de petróleo e gás liderou as perdas, com queda de 1,2%, acompanhando a baixa dos preços do petróleo bruto. O setor foi acompanhado pelo de recursos básicos, também com perda de 1,2%, conforme os preços do cobre atingiram o menor nível em uma semana.

A Puma saltou 16,7% e atingiu o maior nível em quase dois meses, depois que a Manager Magazin noticiou que duas partes estavam se preparando para uma possível aquisição da fabricante alemã de roupas esportivas. A varejista Adidas subiu 1,7%, enquanto a JD Sports avançou 0,5%.