Tebet diz que PEC da Blindagem é ataque e afronta do Congresso e não atende ao povo brasileiro

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira que a chamada Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, em fase final de aprovação na Câmara dos Deputados, é um ataque do Congresso Nacional e não atende aos interesses do povo brasileiro.

Em seminário sobre riscos para as contas públicas relacionados a ações judiciais, Tebet afirmou que a proposta causa indignação e pediu que o Senado barre a medida, que classificou como uma afronta.

Na noite de terça-feira, a Câmara aprovou em segundo turno o texto-base da PEC que prevê autorização pela Câmara ou pelo Senado para que o Supremo Tribunal Federal (STF) processe deputados ou senadores.