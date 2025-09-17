Wall Street fecha sem direção única em sessão volátil após corte de juros do Fed

O banco central norte-americano indicou que reduzirá a taxa básica de forma constante até o fim do ano, conforme formuladores de política monetária sinalizaram preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho. O Fed projetou mais dois cortes de 0,25 ponto percentual este ano.

Em uma coletiva de imprensa, Powell falou sobre os crescentes riscos de enfraquecimento do emprego em comparação com a inflação, mas disse que os riscos de inflação ainda precisam ser avaliados e gerenciados.

Esse corte já estava precificado por investidores, de acordo com dados compilados pela LSEG.

"Powell moderou parte do entusiasmo inicial dos mercados em relação a um caminho mais agressivo de afrouxamento monetário. Ele destacou o abrandamento do mercado de trabalho, mas reservou um corte maior para condições mais graves que não estão presentes atualmente", disse Michael Rosen, diretor de investimentos da Angeles Investments.

"O Fed também elevou sua previsão de inflação, destacando o delicado equilíbrio entre a definição da política monetária para compensar um mercado de trabalho mais fraco e a redução da inflação", disse ele.

A decisão e as perspectivas do Fed testarão a recente alta de Wall Street, que foi apoiada pelas expectativas de corte nos juros e pelo entusiasmo renovado em torno do comércio vinculado a ações de inteligência artificial.