Wall Street tem desempenho misto antes de decisão do Fed; Nvidia cai

Os mercados acompanharão de perto o discurso do presidente Jerome Powell, bem como as projeções das autoridades monetárias para avaliar as perspectivas da política monetária futura.

Os traders estão esperando um corte nas taxas, totalizando cerca de 68 bps até o final do ano, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A Nvidia caía 2,3% depois de notícia de que o regulador de internet da China instruiu as maiores empresas de tecnologia do país a parar de comprar todos os chips do líder de IA.

As ações pesavam sobre o setor de tecnologia do S&P 500, que caía 0,7%, e arrastavam o Nasdaq.

Um aumento nas ações financeiras, como American Express e Goldman Sachs, impulsionava o Dow.

Às 11h08 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average subia 0,54%, para 46.007,10 pontos, o S&P 500 recuava 0,07%, para 6.602,07 pontos, e o Nasdaq Composite caía 0,33%, para 22.259,64 pontos.