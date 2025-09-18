Ações de tecnologia lideram ganhos na Europa após o corte dos juros pelo Fed

O índice das ações de tecnologia subia 2,1%, com o setor mostrando sinais de recuperação depois de cair cerca de 7% entre julho e agosto. As ações relacionadas à tecnologia em partes da Ásia também avançaram após a decisão do Fed.

Na tarde de quarta-feira, o banco central dos EUA cortou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, como era amplamente esperado, em sua primeira medida de política monetária dovish desde dezembro.

No entanto, o Fed também indicou que adotará uma abordagem comedida para reduzir os custos dos empréstimos até o final deste ano, diminuindo as expectativas de uma flexibilização mais agressiva.

"Embora não tenha sido tão dovish quanto o esperado, no final das contas, espera-se que haja mais cortes nos juros e isso será bom para o mercado de ações em geral", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Em outras partes da Europa, o banco central da Noruega seguiu o Fed com um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, enquanto o Banco da Inglaterra deve manter as taxas estáveis no final do dia.

Na contramão do mercado, as ações do SIG Group caíam 20%, chegando a provocar uma interrupção das negociações depois que o grupo suíço de embalagens emitiu um aviso sobre lucros para 2025 e suspendeu seus dividendos.