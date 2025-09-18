Ano eleitoral pode ser oportunidade para investidor de ação no longo prazo, diz Louise Barsi, da AGF

"Gostaríamos de nos preparar para um cenário adverso em 2026... ano eleitoral sempre se deve ter caixa, é assim que o jacaré abocanha boas oportunidades", afirmou em entrevista à Reuters, acrescentando que esse caixa é feito retendo os aportes e usando o fluxo de dividendos.

A AGF, sigla para Ações Garante o Futuro, tem o jacaré como "mascote" pelo simbolismo que o comportamento do animal tem na natureza com uma característica do bom investidor de longo prazo, de ser paciente. E, no mercado brasileiro, esse atributo se faz ainda mais necessário.

Na visão de Louise Barsi, quem decide investir no mercado brasileiro precisa ter como premissa que será volátil. "Quando não tivemos um cenário macroeconômico volátil no Brasil?" Mas turbulências, acrescentou, dão oportunidades de "continuar investindo em excelentes empresas a excelentes preços".

Louise falou com a Reuters na quarta-feira, véspera do AGF Day, que acontece nesta quinta-feira, em São Paulo.

O evento, voltado à educação financeira e à valorização do investidor pessoa física, terá palestras de Luiz Barsi e da equipe da AGF, além do ex-presidente Michel Temer, dos presidentes da B3, da Porto Seguro, da Unipar entre outros.

Também na quarta-feira, o Banco Central manteve a taxa básica de juros do país em 15% ao ano, nível mais alto em 20 anos, em decisão unânime de sua diretoria, que destacou que o ambiente incerto demanda cautela e que seguirá avaliando se o patamar é suficiente para levar a inflação à meta.