Banco da Inglaterra diminui ritmo de aperto quantitativo, mantém taxa de juros

A desaceleração é a primeira desde que o Banco da Inglaterra começou, em 2022, a desfazer suas participações em títulos de crédito, que se seguiram a 875 bilhões de libras de compras entre 2009 e 2021 para impulsionar a economia.

O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Pill, votou para manter o ritmo em 100 bilhões de libras -- considerando o impacto nos mercados como pequeno -- enquanto a membro do comitê de política monetária do banco, Catherine Mann, pediu uma redução mais rápida, para 62 bilhões de libras.

Os rendimentos dos títulos de longo prazo atingiram seu maior valor desde 1998 no início deste mês.

Os membros da autoridade monetária também votaram por 7 a 2 para manter as taxas de juros em 4% após o corte de 0,25 ponto percentual no mês passado, em linha com a expectativa em uma pesquisa da Reuters, depois que os membros do comitê de política monetária, Swati Dhingra e Alan Taylor, mantiveram seu apelo por taxas mais baixas.

O Banco da Inglaterra manteve sua previsão de que a inflação atingiria um pico de 4% este mês e cairia lentamente para sua meta de 2% até o segundo trimestre de 2027, e aumentou sua previsão de crescimento para o terceiro trimestre de 0,3% para 0,4%.

"Embora esperemos que a inflação retorne à nossa meta de 2%, ainda não estamos fora de perigo, portanto, quaisquer cortes futuros precisarão ser feitos de forma gradual e cuidadosa", disse Bailey.