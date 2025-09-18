Caixa vê "desafio grande" para agro e segura expansão da carteira

A vice-presidente de Riscos da Caixa, Henriete Bernabé, pontuou que ainda espera uma piora nos números de inadimplência do segmento, mas ponderou que isso está "precificado", bem como chamou a atenção para o volume destinado ao agro dentro da carteira total do banco, de quase R$1,29 trilhão.

"Nós estamos entendendo que está controlado, precificado", afirmou.

No final do segundo trimestre, o saldo da carteira de crédito para o agronegócio da Caixa somou R$60,5 bilhões, aumento de 2,6% em 12 meses, mas queda de 4,8% em relação ao final de março. A inadimplência no setor atingiu 7,02%, alta de 4,9 pontos percentuais ano a ano e de 2,71 ponto no trimestre.

Ela citou que medidas mais recentes anunciadas pelo governo tendem a ajudar.

No início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou medida provisória que libera R$12 bilhões para renegociação de dívidas de produtores rurais impactados por problemas climáticos, enquanto uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) publicada alguns dias antes flexibilizou os critérios de cura de créditos em atraso.

A executiva também vê a carteira de pequenas empresas mostrando novo aumento da inadimplência no terceiro trimestre. "É um comportamento de todo o mercado", afirmou, acrescentando que o banco tem trabalhado para a recuperação desses números, mas que ainda acredita em uma pequena piora.