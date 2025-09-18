Com pauta de interesse próprio, Câmara adia votação crucial para Lula de isenção do IR

Parlamentares ouvidos pela Reuters afirmam que o calendário do Congresso hoje prevê colocar em votação apenas daqui a duas semanas o texto do IR, que já tem parecer pronto do deputado Arthur Lira (PP-AL), apesar da pressão do governo para que ocorra antes.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem a intenção de antecipar a votação e chamou Lira para a reunião de líderes da próxima semana, segundo fontes próximas ao presidente. A decisão, no entanto, depende também do acordo entre os líderes de bancadas, em um momento no qual boa parte das atenções estão voltadas para temas de interesse dos próprios parlamentares.

Esta semana, a Câmara concentrou esforços para avançar com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que exige a aprovação do Congresso para que o Supremo Tribunal Federal (STF) possa abrir uma ação penal contra parlamentares, a chamada PEC da Blindagem. Apesar da má repercussão externa, o texto já foi aprovado em duas votações, inclusive com votos de parlamentares da base governista, e seguiu para o Senado.

Na noite de quarta-feira, a Câmara também aprovou a urgência para um projeto que visa anistiar condenados por crimes relacionados à tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, depois de dias de pressão intensa sobre o presidente Motta.

Não há ainda um texto pronto sobre o tema, que deve ser construído pelo relator, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao longo dos próximos dias ou semanas. A oposição pressiona por um texto amplo, enquanto o governo se recusa a aceitar qualquer anistia que envolva Bolsonaro ou os organizadores do golpe.

Com isso, segundo fontes da Câmara e do Planalto, o mais provável é que o projeto de isenção do IR seja votado somente em duas semanas, apesar de a urgência do texto ter sido aprovada há quase um mês.