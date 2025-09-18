Consórcio de construtoras vence leilão da "Via Liberdade" em MG

SÃO PAULO (Reuters) - Um consórcio de construtoras e empresas de engenharia venceu nesta quinta-feira o leilão do lote rodoviário em Minas Gerais chamado de Via Liberdade, que interliga as cidades de Ouro Preto e Mariana com o Rio de Janeiro e Brasília, realizado na B3.

O projeto, que prevê investimentos de cerca de R$6 bilhões, foi vencido pelo consórcio liderado pela Construtora Metropolitana, do Rio de Janeiro, que ofereceu deságio de 13,2% sobre a contraprestação máxima do Estado definida no edital, ou R$1,7 bilhão.

O grupo venceu a única outra participante do certame, a empresa especializada em projetos de infraestrutura Houer, que ofereceu deságio de 0,02%.