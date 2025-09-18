Corte de juros pelo Fed vem com ressalvas, impondo cautela aos investidores

"Temos uma visão bastante cautelosa, não necessariamente totalmente defensiva... há algum tempo", que foi reforçada pela mensagem do Fed, disse Larry Hatheway, estrategista de investimentos globais do Franklin Templeton Institute.

Hatheway acrescentou que muitos no mercado provavelmente ficaram um pouco decepcionados com a falta de clareza e orientação do Fed, que não chegou a endossar as expectativas do mercado em relação a uma sequência clara de cortes nas taxas, enfatizando uma abordagem dependente de dados e de reunião por reunião.

Na quarta-feira, o Fed reduziu sua taxa de política monetária em 25 pontos-base para uma faixa de 4% a 4,25%, no primeiro corte desde dezembro, e sinalizou um ciclo de flexibilização gradual em resposta a crescentes preocupações com o mercado de trabalho.

Ao mesmo tempo, o chair do Fed, Jerome Powell, destacou "uma situação desafiadora" para os formuladores de política monetária, observando que os riscos para a inflação estão inclinados para o lado altista e os riscos para o emprego para o lado baixista.

Os comentários diminuíram o otimismo do mercado, apesar de uma mudança "dovish" (que favorece juros mais baixos) muito esperada após dados recentes que mostraram que o desemprego subiu para 4,3% em agosto e as contratações cresceram muito menos do que o esperado. Uma revisão acentuada para baixo dos números de referência de empregos para o ano até março também alimentou recentemente a avaliação de que o mercado de trabalho está perdendo força, reforçando o argumento para vários cortes nas taxas de juros no futuro.

A divulgação pelo banco central dos EUA, na quarta-feira, das projeções econômicas trimestrais atualizadas, incluindo as previsões de taxas emitidas em um gráfico conhecido como "gráfico de pontos", refletiu as expectativas de mais flexibilização este ano em comparação com os "pontos" da reunião de junho, com 50 pontos-base em cortes previstos antes do final do ano.