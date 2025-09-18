Documentos de escritório de advocacia dos EUA detalham esforço legal do Brasil contra tarifas

A equipe para o Brasil inclui o sócio de finanças internacionais Eli Whitney Debevoise II, que é ex-diretor executivo do Banco Mundial nos Estados Unidos, e Gregory Harrington, chefe da prática de finanças soberanas da empresa, segundo registros adicionais.

Os documentos da Arnold & Porter disseram que o escritório está representando o Brasil em assuntos relacionados a "sanções administrativas e medidas similares aplicadas pelo governo dos EUA".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no mês passado que o país poderia entrar com uma ação nos tribunais dos EUA para contestar as altas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações de produtos brasileiros.

De acordo com a lei de agentes estrangeiros, os escritórios de advocacia não são obrigados a registrar o trabalho para um país estrangeiro, mas devem registrar qualquer trabalho de lobby estrangeiro perante agências federais dos EUA, ou quando uma representação puder envolver uma combinação de lobby e litígio.

Debevoise, da Arnold & Porter, não quis comentar além dos registros públicos da empresa. Um representante do governo do Brasil não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em julho, Trump impôs tarifas de 50% sobre uma série de produtos brasileiros para combater o que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas suavizou o impacto ao excluir setores como aeronaves, energia e suco de laranja das tarifas mais pesadas.