Dólar cai na abertura após decisões de juros nos EUA e no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista abriu a quinta-feira em queda ante o real, após o Federal Reserve reduzir juros na véspera e o Banco Central do Brasil manter a Selic em 15% ao ano, reforçando a mensagem de permanência da taxa no atual nível por período prolongado.
Às 9h07, o dólar à vista cedia 0,42%, aos R$5,2795 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,57%, a R$5,2960.
Na quarta-feira, antes da decisão sobre juros o Banco Central, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,06%, aos R$5,3019.
O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.
(Por Fabrício de Castro)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.