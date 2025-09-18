Dólar cai na abertura após decisões de juros nos EUA e no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista abriu a quinta-feira em queda ante o real, após o Federal Reserve reduzir juros na véspera e o Banco Central do Brasil manter a Selic em 15% ao ano, reforçando a mensagem de permanência da taxa no atual nível por período prolongado.

Às 9h07, o dólar à vista cedia 0,42%, aos R$5,2795 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,57%, a R$5,2960.