EUA podem ter excesso de oferta de GNL entre 2027 e 2029, diz presidente-executivo da EQT

Os EUA são o maior exportador de GNL do mundo, com uma capacidade anual total que deve chegar a 115 milhões de toneladas este ano, já que ainda há mais projetos em andamento, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA (AIE).

A EQT está programando sua exposição aos mercados de GNL para as condições de mercado previstas, acrescentou Rice. No início deste mês, a empresa assinou um acordo com a Commonwealth LNG para garantir 1 milhão de toneladas por ano de capacidade de liquefação.

Os comentários de Rice ecoaram a posição adotada pela presidente-executiva da Woodside Energy (WDS.AX), Meg O'Neill, que na segunda-feira afastou as preocupações com o possível excesso de oferta e disse que a demanda provavelmente cresceria 50% na próxima década.

Uday Turaga, fundador da empresa de pesquisa e consultoria em energia ADI Analytics, também disse à Reuters nos bastidores da conferência em Houston que, embora "possa haver pequenos períodos de excesso de oferta, o mercado tem sido amplamente capaz de absorver o GNL e não vemos nenhuma razão para que isso mude".

"Os preços do GNL, especialmente para a Ásia, podem cair à medida que mais suprimentos forem sendo disponibilizados, e esses preços mais baixos devem atrair novos clientes", acrescentou.

(Reportagem de Arathy Somasekhar em Houston)