FMI nomeia chefe de gabinete de Bessent para segundo cargo mais importante

Katz, que teria um papel fundamental no desenvolvimento de políticas e negociações de empréstimos do FMI, atuou como principal assessor de Bessent em assuntos nacionais e internacionais, segundo o FMI, incluindo uma nova parceria econômica entre os EUA e a Ucrânia e negociações com a China.

Ao nomear Katz para primeiro vice-diretor, Georgieva disse: "Dan é conhecido por sua paixão pelo trabalho com políticas, especialmente a interseção entre política econômica e relações internacionais. Ele é altamente respeitado por sua abordagem voltada para a solução, estilo de liderança colaborativa e vontade de trazer novas perspectivas para questões difíceis".

Katz substitui Gita Gopinath, que retornou à Universidade de Harvard em agosto. Sua nomeação está sujeita à aprovação do Conselho Executivo do FMI.

"O FMI desempenha um papel indispensável no centro do sistema monetário internacional", disse Katz em um comunicado. "Estou muito ansioso para aprofundar meu envolvimento com o Fundo, seus funcionários e seus membros."

Bessent, que controla as participações acionárias dominantes dos EUA no FMI e no Banco Mundial, pediu em abril que as instituições voltassem a se concentrar em suas missões principais, dizendo que elas estavam sofrendo de "desvio de missão" para questões climáticas, de gênero e de igualdade social.

Ele disse que o FMI deve ser um "contador de verdades brutal" sobre as políticas econômicas dos países e dizer não àqueles que não conseguem implementar reformas econômicas.