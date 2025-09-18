Futuros do S&P 500 e do Nasdaq têm recordes de alta após Fed apontar para novos cortes nos juros

(Reuters) - Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos registraram ganhos nesta quinta-feira, com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq atingindo recordes de alta, um dia depois que o banco central dos Estados Unidos realizou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, o primeiro deste ano.

Após o corte altamente esperado, o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que a desaceleração do mercado de trabalho é uma prioridade para o banco central, indicando que mais reduções podem ocorrer nas reuniões de outubro e dezembro.

Os investidores estão precificando 44,6 pontos-base em cortes até o final de 2025, o que implica em quase dois cortes de 0,25 ponto percentual, segundo dados compilados pela LSEG.