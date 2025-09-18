Hyundai Motor aumentará produção nos EUA e reduzirá meta de margem de lucro devido ao impacto das tarifas

A Hyundai Motor, que, juntamente com a afiliada Kia Corp, é a terceira maior montadora do mundo em vendas, disse que sua fábrica na Geórgia atingirá a capacidade de produção de 500.000 veículos por ano até 2028, com uma combinação de veículos híbridos e elétricos (EVs).

José Muñoz, co-CEO da Hyundai Motor, falando nesta quinta-feira em um dia do investidor em Nova York, disse que espera que os EUA e a Coreia do Sul possam encontrar soluções para viagens de negócios de curto prazo para trabalhadores especializados, depois que trabalhadores sul-coreanos foram detidos durante uma batida em sua fábrica de baterias na Geórgia.

Muñoz disse que muitos dos trabalhadores detidos estavam ajudando a calibrar e testar a tecnologia avançada de produção de baterias em uma fábrica que apoia as operações da Hyundai nos EUA.

A Hyundai disse que 40% de seus veículos vendidos nos Estados Unidos, seu maior mercado, que gera cerca de 40% de sua receita, foram produzidos nos EUA este ano.

"O plano da Hyundai de fabricar 80% dos veículos que vende nos Estados Unidos poderia ajudar a amortecer o impacto das tarifas dos EUA sob Trump, mas com a incerteza sobre se essas tarifas permanecerão após sua administração, um aumento tão acentuado na produção dos EUA, considerado o mais alto do setor, poderia mais tarde se tornar um ônus de custo fixo", disse Shin Yoon-chul, analista da Kiwoom Securities.

Shin disse que a Hyundai precisará justificar por que manter a produção dos EUA nesse nível ainda faria sentido no longo prazo, mesmo se as tarifas forem removidas, por exemplo, mostrando que, quando sua fábrica na Geórgia atingir o ponto de equilíbrio, a implantação de robôs humanoides lá poderia melhorar ainda mais a lucratividade.