Ibovespa fecha quase estável após máximas; Petrobras pesa e Natura dispara

Investidores repercutiram a decisão do Banco Central do Brasil de manter a Selic em 15% ao ano, divulgada após o fechamento da bolsa na quarta-feira, confirmando as expectativas do mercado, com a autoridade monetária sinalizando que a taxa ficará nesse patamar por um período prolongado.

Para a economista Iana Ferrão, do BTG Pactual, a mensagem do BC é compatível com Selic estável até o fim de 2025, com início da flexibilização em janeiro de 2026. Em comentário enviado ainda na quarta-feira, ela citou, contudo, que uma antecipação de corte para dezembro de 2025 não está descartada.

Em Wall Street, o penúltimo pregão da semana teve novos recordes, ainda sob efeito de expectativas de mais cortes de juros nos Estados Unidos, com o noticiário corporativo destacando o anúncio da Nvidia de que investirá US$5 bilhões na Intel. O S&P 500 subiu 0,48%.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN caiu 0,98%, em meio ao declínio do preço do petróleo no exterior, onde o barril sob o contrato Brent fechou em baixa de 0,75%. PETROBRAS ON recuou 0,75%

- NATURA ON disparou 16,46%, após acordo para a venda da "Avon International" a um veículo de aquisição do grupo Regent por 1 libra, valor que pode ser elevado a depender do atingimento de algumas condições.