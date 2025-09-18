Ibovespa oscila pouco na abertura após máximas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha variações modestas nos primeiros negócios desta quinta-feira, após renovar máximas na véspera, com investidores analisando decisão do Banco Central de manter a Selic em 15% e reforçar que a taxa seguirá nesse nível por período prolongado.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,01%, a 145.582,71 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, cedia 0,12%.

(Por Paula Arend Laier)