Índice de referência de ações da China fecha em queda após máxima de 10 anos

Após o corte de 25 pontos-base nos juros norte-americanos pelo Federal Reserve, o banco central da China deixou a taxa básica inalterada nesta quinta-feira, já que as autoridades parecem não ter pressa em flexibilizar as condições monetárias.

Os índices de referência da China podem sofrer pressão de curto prazo, já que o mercado estava operando com base nas expectativas de corte das taxas de juros dos EUA, que agora estão precificadas, disse a Nanhua Futures em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,15%, a 45.303 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,35%, a 26.544 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,15%, a 3.831 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,16%, a 4.498 pontos.