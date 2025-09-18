Índices de Wall Street fecham em recordes conforme Intel salta com participação da Nvidia

Por Abigail Summerville e Sukriti Gupta
(Reuters) - Os principais índices de Wall Street registraram recordes de fechamento nesta quinta-feira, um dia depois que o Federal Reserve fez um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, enquanto a fabricante de chips Intel subiu depois que a Nvidia decidiu construir uma participação na empresa.
O Dow Jones subiu 0,27%, para 46.142,42 pontos. O S&P 500 ganhou 0,48%, para 6.631,96 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,94%, para 22.470,73 pontos.
A Intel registrou sua maior alta diária desde outubro de 1987, com um salto de 22,8%, depois que a Nvidia disse que investirá US$5 bilhões na combalida fabricante de chips norte-americana. A concorrente Advanced Micro Devices caiu 0,8%.
A Nvidia subiu 3,5%, recuperando-se das perdas de quarta-feira, quando uma notícia disse que as empresas chinesas de tecnologia poderiam parar de comprar seus chips.
As movimentações impulsionaram o índice Philadelphia de semicondutores, que subiu 3,6%, e também impulsionaram o Nasdaq e o setor de tecnologia do S&P 500, que avançou 1,36%. Sete dos 11 setores do S&P 500 tiveram ganhos.
Na quarta-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, enfatizou que o enfraquecimento do mercado de trabalho era uma prioridade e indicou que mais reduções podem ocorrer nas próximas reuniões de política monetária.
"Estamos buscando apoio para o crescimento econômico e justificativa para as "valuations" exageradas, e a perspectiva de juros mais baixos ajuda nisso", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.
As maiores quedas setoriais do S&P foram nos setores de bens de consumo básico e de bens de consumo discricionário.
