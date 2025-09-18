Índices de Wall Street fecham em recordes conforme Intel salta com participação da Nvidia

A Intel registrou sua maior alta diária desde outubro de 1987, com um salto de 22,8%, depois que a Nvidia disse que investirá US$5 bilhões na combalida fabricante de chips norte-americana. A concorrente Advanced Micro Devices caiu 0,8%.

A Nvidia subiu 3,5%, recuperando-se das perdas de quarta-feira, quando uma notícia disse que as empresas chinesas de tecnologia poderiam parar de comprar seus chips.

As movimentações impulsionaram o índice Philadelphia de semicondutores, que subiu 3,6%, e também impulsionaram o Nasdaq e o setor de tecnologia do S&P 500, que avançou 1,36%. Sete dos 11 setores do S&P 500 tiveram ganhos.

Na quarta-feira, o chair do Fed, Jerome Powell, enfatizou que o enfraquecimento do mercado de trabalho era uma prioridade e indicou que mais reduções podem ocorrer nas próximas reuniões de política monetária.

"Estamos buscando apoio para o crescimento econômico e justificativa para as "valuations" exageradas, e a perspectiva de juros mais baixos ajuda nisso", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

As maiores quedas setoriais do S&P foram nos setores de bens de consumo básico e de bens de consumo discricionário.