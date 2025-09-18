Motiva diz que agência de SP reconhece desequilíbrio em concessão da ViaQuatro

(Reuters) - A Motiva anunciou na noite de quarta-feira que a agência reguladora paulista Artesp reconheceu um desequilíbrio econômico na concessão da ViaQuatro, a controlada que administra a linha 4 do metrô de São Paulo.

A companhia afirmou que a agência reconheceu que o desequilíbrio corresponde a R$11,5 milhões em valor presente líquido (VPL), calculado com base em fevereiro de 2005, "que atualizado corresponde a R$531,7 milhões, com base em fevereiro de 2025", segundo comunicado ao mercado.

A Motiva disse que o valor decorre de perda de receita causada por atraso na conclusão da Fase II da concessão.