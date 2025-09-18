Escolhido relator, Paulinho descarta anistia "ampla, geral e irrestrita" e promete buscar meio termo

"Ampla, geral e irrestrita é impossível. Acho que vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, que talvez não agrade nem a esquerda nem a direita, mas que agrade a maioria da Câmara", disse Paulinho a jornalistas.

"Cabe a mim fazer esse meio-campo, é o que vou tentar fazer, conversar com todo mundo para que, no final, a gente tenha um texto que agrade a todos", acrescentou.

O parlamentar disse que a chance de um texto sobre o assunto não ser votado é zero.

"Estamos trabalhando com a ideia de votar até semana que vem, se for possível. Se não for, votar na outra semana", disse.

Na noite de quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou por 311 votos a 163 requerimento de urgência para uma proposta de anistia de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), cujo texto "concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta lei".

A aprovação do requerimento de urgência acelera a tramitação da proposta, fazendo, por exemplo, que ela não precise passar por comissões temáticas da Casa antes de ser analisada em plenário.