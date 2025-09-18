Novo Nordisk busca dar volta por cima em meio a retorno de investidores

As ações da empresa subiram mais de 6% nesta quinta-feira, o que representa uma alta de mais de um terço em relação a uma mínima registrada em agosto, pouco antes de o novo presidente-executivo, Mike Doustdar, assumir o cargo e dar início a um plano de reestruturação para simplificar e concentrar os negócios.

A empresa está começando a reconquistar os investidores para sua trajetória de crescimento rápido com medicamentos de perda de peso, que impulsionou sua ascensão vertiginosa para se tornar a companhia mais valiosa da Europa no ano passado, e para recuperar o terreno perdido para a rival Eli Lilly.

Na semana passada, Doustdar anunciou um amplo plano de reestruturação para cortar 9.000 postos de trabalho, uma medida ousada que analistas viram como um sinal de que ele está levando a sério a necessidade de aprimorar a execução e cortar custos.

"Essa é uma medida fácil de ser tomada logo de cara, mas também é incomum na Novo, e despertou o interesse dos investidores", disse a analista Kerry Holford, da Berenberg, que elevou sua recomendação da Novo de "manutenção" para "comprar" na quarta-feira.

"Há uma sensação de realinhamento acontecendo", completou.

Na Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, em Viena, a marca da Novo estava estampada de forma ousada no local da conferência. A empresa estava promovendo novas pesquisas sobre a semaglutide, o ingrediente ativo do medicamento para diabetes Ozempic e do medicamento para obesidade Wegovy.