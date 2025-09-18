Assine UOL
Pagbank diz que distribuirá R$1,4 bi em dividendos em 2026

SÃO PAULO (Reuters) - O PagBank, banco digital do grupo UOL, disse nesta quinta-feira que distribuirá pelo menos R$1,4 bilhão em dividendos para seus acionistas em 2026, de acordo com uma apresentação exibida durante uma conferência.

De acordo com o documento, o banco disse também esperar que sua carteira de crédito alcance R$25 bilhões até o fim de 2029.

(Reportagem de André Romani)

