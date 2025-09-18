Petróleo cai com preocupações econômicas dos EUA

O Fed cortou sua taxa de juros em um quarto de ponto percentual na quarta-feira e indicou que reduzirá constantemente os custos de empréstimos durante o resto do ano, em resposta aos sinais de fraqueza no mercado de trabalho.

Os custos de empréstimos mais baixos normalmente aumentam a demanda por petróleo e elevam os preços.

"Eles fizeram isso agora porque claramente a economia está desacelerando", disse Jorge Montepeque, diretor administrativo do Onyx Capital Group. "O Federal Reserve está tentando restaurar o crescimento."

O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, revertendo o salto da semana anterior, mas o mercado de trabalho se abrandou, já que tanto a demanda quanto a oferta de trabalhadores diminuíram.

A construção de casas unifamiliares nos EUA caiu para uma mínima de quase dois anos e meio em agosto, em meio a um excesso de casas novas não vendidas, sugerindo que o mercado imobiliário pode continuar a ser um obstáculo econômico.

O excesso de oferta persistente e a baixa demanda de combustível nos EUA, o maior consumidor de petróleo do mundo, também pesaram sobre o mercado.