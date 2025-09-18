Premiê do Canadá busca estreitar laços com México diante da ameaça tarifária dos EUA

"Esse é um relacionamento muito importante para o Canadá", disse ele aos repórteres em Ottawa na terça-feira.

A viagem de Carney será a primeira visita bilateral de um primeiro-ministro canadense ao México em oito anos.

As autoridades canadenses que informaram os repórteres na quarta-feira descreveram os laços como excelentes, mas admitiram que poderiam ser mais estreitos.

"Os compromissos de mais alto nível têm sido poucos e distantes entre si, portanto, esta é uma oportunidade para reafirmarmos esse compromisso em nível de liderança", disse uma autoridade.

Carney e Sheinbaum devem realizar um almoço de trabalho nesta quinta-feira e assinar uma parceria estratégica abrangente, além de impulsionar os laços de segurança.

O Canadá, o México e os Estados Unidos renovaram um tratado de livre comércio continental em 2018, mas o discurso de solidariedade se desgastou quando o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas comerciais.