Presidente-executivo da B3 prevê negociação de títulos durante 24 horas a partir do início de 2026

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain, afirmou nesta quinta-feira que a companhia trabalha juntamente com o Tesouro Nacional para lançar no início de 2026 a possibilidade de negociação de títulos públicos durante as 24 horas do dia.

Atualmente, o programa do Tesouro Direto permite a negociação de títulos apenas entre 9h30 e 18h.

"A gente está trabalhando em conjunto, a B3 com a Secretaria do Tesouro Nacional, para viabilizar, acho que potencialmente no início do ano que vem, (para) pelo menos o primeiro título, o Tesouro Selic, poder ser negociado 25 por 5, ou 24 por 7", disse Finkelsztain, referindo-se à possibilidade de negociação durante 24 horas por dia, cinco dias por semana, ou durante 24 horas por dia, sete dias por semana.