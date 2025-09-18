STOXX 600 sobe com alta de ações de tecnologia liderada por chips após corte do Fed

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 avançou nesta quinta-feira, em uma alta estimulada por fabricantes de chips, impulsionada ainda mais pela retomada do ciclo de afrouxamento da política monetária do Federal Reserve, enquanto a SIG caiu após uma advertência de lucros.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,80%, a 555,01 pontos, com o setor de tecnologia na liderança dos ganhos, subindo 4,1% -- seu maior avanço em um único dia desde 23 de abril.

O setor foi impulsionado pelas ações de semicondutores, que subiram em linha com suas contrapartes de Wall Street, depois que a Nvidia, líder do setor de chips, anunciou planos de investir US$5 bilhões na Intel.