Taxas dos DIs acompanham Treasuries e sobem após dados de auxílio-desemprego

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs de prazos mais longos chegaram a ceder no início desta quinta-feira na esteira das decisões sobre juros dos Estados Unidos e do Brasil na véspera, mas elas migraram para o território positivo ainda pela manhã, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries após números indicarem menos pedidos de auxílio-desemprego que o esperado nos EUA.

Às 12h19, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14%, ante o ajuste de 13,929% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2032 marcava 13,365%, ante o ajuste de 13,319%.

Na tarde de quarta-feira o Federal Reserve anunciou corte de 25 pontos-base de sua taxa de referência, para o intervalo de 4% a 4,25%, e indicou mais duas reduções de mesma magnitude até o fim deste ano. À noite, com os mercados já fechados, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou a manutenção da taxa básica Selic em 15% ao ano, reforçando a mensagem de permanência neste patamar por período prolongado.