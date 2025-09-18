Trump pede à Suprema Corte dos EUA que permita demissão de diretora do Fed

Cobb decidiu que as alegações de Trump de que Cook cometeu fraude hipotecária antes de assumir o cargo, o que ela nega, provavelmente não são motivos suficientes para a remoção de acordo com a lei que criou o Fed.

"Esse pedido envolve mais um caso de interferência judicial indevida na autoridade do presidente - aqui, interferência na autoridade do presidente para remover membros da diretoria do Federal Reserve por justa causa", disse o Departamento de Justiça no processo.

Cook participou da reunião de dois dias do Fed na terça e na quarta-feira, na qual o banco central dos EUA decidiu cortar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, à medida que os membros responderam às preocupações com a fraqueza do mercado de trabalho.

Cook estava entre os que votaram a favor do corte anunciado na quarta-feira.

O Tribunal de Recursos dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia, em uma decisão por 2 a 1 na segunda-feira, negou o pedido do governo para suspender a ordem de Cobb. O governo Trump disse na terça-feira que pediria a intervenção da Suprema Corte.

"O presidente removeu Lisa Cook legalmente por justa causa. O governo recorrerá dessa decisão e espera obter a vitória final sobre a questão", disse o porta-voz da Casa Branca Kush Desai na terça-feira.