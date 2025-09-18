UE precisa de acordos com Índia e outros países para reduzir dependência dos EUA, diz von der Leyen
BERLIM (Reuters) - A União Europeia precisa buscar acordos comerciais com países como a Índia para reduzir suas dependências, no momento em que tarifas de importação mais altas dos Estados Unidos pressionam o bloco a diversificar seus laços, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na quinta-feira.
"Queremos fechar um acordo com a Índia este ano", declarou von der Leyen em uma conferência com líderes empresariais alemães, acrescentando que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, garantiu a ela seu compromisso com essa meta em uma ligação telefônica na quarta-feira.
"Estamos em negociações com África do Sul, Malásia, Emirados Árabes Unidos e outros", acrescentou.
(Reportagem de Christian Kraemer e Rachel More)
