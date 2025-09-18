Vale conclui formação de joint venture na Aliança Energia e recebe US$1 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale informou nesta quinta-feira que concluiu com a Global Infrastructure Partners (GIP) a formação de uma joint venture na Aliança Energia, recebendo US$1 bilhão em caixa.

A Vale passará agora a deter uma participação de 30% na joint venture, com o GIP ficando com a parcela restante.

Em nota ao mercado, a mineradora reiterou que a Aliança Energia passa a consolidar, integralmente, o parque solar Sol do Cerrado e a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, ambos em Minas Gerais, além de outras seis usinas hidrelétricas no mesmo Estado e três parques eólicos nos Estados do Rio Grande do Norte e do Ceará.