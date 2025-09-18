Vice-presidente do BCE minimiza risco de inflação muito baixa

FRANKFURT (Reuters) - O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, minimizou nesta quinta-feira o risco de que a inflação na zona do euro fique abaixo da meta de 2% da autoridade monetária.

"Nossa análise agora é que o risco de ficar abaixo da meta não é grande, não é especialmente relevante para nós", disse ele em um evento organizado pela Market News International.

(Reportagem de Francesco Canepa)