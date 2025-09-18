Wall Street avança após Fed indicar mais cortes nos juros; Intel dispara

A Intel saltava 24,6%, e caminhava para registrar seu maior ganho em um dia desde 1987, depois que a Nvidia disse que investirá US$ 5bilhões na Intel, apoiando a fabricante de chips americana em dificuldades.

A Nvidia subia 2,3%, recuperando-se das perdas de quarta-feira desencadeadas por notícia de que empresas chinesas de tecnologia poderiam parar de comprar seus chips.

A maioria das ações de semicondutores, como Applied Materials, Lam Research e Micron Tech também avançavam entre 4,5% e 5,6%. No entanto, a Advanced Micro Devices, empresa do mesmo grupo da Intel, caía 3%.

As ações impulsionavam o Nasdaq e o setor de tecnologia do S&P 500, que subi 1,2%.

Um índice mais amplo de semicondutores atingiu um recorde de alta, subindo 3,3%.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que a desaceleração do mercado de trabalho é uma prioridade para o banco central, que indicou que mais reduções nos juros poderão ser feitas nas reuniões de outubro e dezembro.