Weg define meta de redução de emissões de gases do efeito estufa

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de motores elétricos e componentes de automação Weg anunciou nesta quinta-feira meta de corte de emissões de gases de efeito estufa do chamado "escopo 3" e que os objetivos foram aprovados pela Science Based Targets initiative (SBTi).

O chamado escopo 3 se refere às emissões de gases-estufa indiretas, que ocorrem fora do controle direto de uma empresa em sua cadeia de valor, algo que envolve fornecedores e clientes.

A meta de escopo 3 da Weg é reduzir as emissões de gases-estufa em 60% "por valor adicionado", que corresponde ao lucro operacional, em reais.