Ações da China caem antes de reunião entre Xi e Trump, caminham para maior perda semanal desde abril

A fabricante local de chips SMIC e sua concorrente Hua Hong subiram 12% e 11%, respectivamente, durante a semana, já que a Huawei delineou planos sobre chips e poder de computação, enquanto a China redirecionou seu foco regulatório para a Nvidia como alavanca nas negociações comerciais com os Estados Unidos.

O sentimento foi cauteloso antes da conversa de alto nível programada entre Xi e Trump no final do dia, com discussões que devem abranger o acordo sobre o TikTok e tarifas comerciais.

"Objetivamente, há alguma pressão de realização de lucros após os rápidos ganhos de curto prazo do mercado", disseram os analistas da Changjiang Securities.

Ainda assim, a visão de que o mercado chinês está pronto para uma "valorização lenta" permanece intacta, com mais capital de longo prazo e poupança doméstica entrando no mercado, acrescentaram.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,6%, a 45.045 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG ficou estável, a 26.545 pontos.