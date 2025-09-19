Banco do Japão vai se desfazer de ETFs; divisão em decisão para manter juros sinaliza possível alta à frente

"A dissidência de Takata e Tamura destaca a crescente pressão hawkish dentro do Banco do Japão", disse Charu Chanana, estrategista-chefe de investimentos do Saxo.

"Embora a maioria ainda seja favorável a uma trajetória estável, a presença de dois membros do conselho votando contra a decisão de hoje sugere que o debate está se inclinando para uma normalização mais rápida."

A mudança hawkish surpreendeu os mercados e levou alguns participantes a apostar em um aumento dos juros no próximo mês, mesmo com a elevação das incertezas sobre as perspectivas globais e a política interna.

"Parece que o ímpeto em direção a um aumento da taxa está crescendo dentro do conselho mais do que o esperado", disse Atsushi Takeda, economista-chefe do Itochu Economic Research Institute. "Podemos dizer que a chance de um aumento da taxa em outubro aumentou."

Na reunião de dois dias que terminou nesta sexta-feira, o Banco do Japão decidiu vender suas participações em fundos negociados em bolsa (ETF) no mercado a um ritmo anual de cerca de 330 bilhões de ienes (US$2 bilhões).

Também decidiu vender fundos de investimento imobiliário (REITs) a um ritmo anual de cerca de 5 bilhões de ienes.