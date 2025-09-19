BC da Argentina faz maior venda diária de dólares em seis anos para conter queda do peso

O banco tem procurado administrar a liquidez no topo de sua banda de câmbio flutuante, e o chefe da equipe econômica do governo prometeu seguir usando as reservas da autoridade monetária, uma vez que o peso está em mínimas históricas.

"Vamos vender até o último dólar (das reservas do banco central) no topo da banda", disse o ministro da Economia, Luis Caputo, na quinta-feira, durante uma entrevista transmitida ao vivo.

O cenário de deterioração do mercado ressalta o ceticismo cada vez maior dos investidores em relação às eleições de meio de mandato em outubro, que podem tirar do presidente Javier Milei o apoio crucial do Congresso para sua agenda de reformas.

Nesta sexta-feira, o peso no atacado ficou estável em 1.475 por dólar após as medidas do banco central, próximo ao teto da banda permitida.

No entanto, no mercado informal, a moeda argentina caiu para a mínima histórica de 1.520 por dólar, enfraquecendo-se mais de 6% na semana.

O banco central não fazia uma intervenção desde meados de abril, após um acordo de US$20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que inicialmente afrouxou as restrições cambiais.