BHP deve nomear 1ª mulher para liderar a empresa em 140 anos de história, diz FT

Espera-se que o presidente-executivo da BHP, Mike Henry, deixe o cargo em meados de 2026, após cinco anos no comando, segundo a reportagem, citando pessoas não identificadas "familiarizadas com o pensamento do conselho".

De acordo com o FT, a empresa disse que seu conselho "não tem pressa" em fazer uma mudança.

A BHP se recusou a comentar o assunto em uma resposta por email à Reuters.

Slattery está na BHP há três décadas e, anteriormente, liderou os negócios de petróleo da empresa nos Estados Unidos.

A BHP, a maior mineradora de capital aberto do mundo, faz um rodízio regular dos principais talentos em cargos importantes, com candidatos internos a presidente-executivo sendo orientados durante anos como uma espécie de pré-triagem, disse uma fonte à Reuters em maio.