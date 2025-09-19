BNDES aprova R$1,2 bi em crédito para empresas afetadas por tarifa dos EUA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou os primeiros recursos para apoiar empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, totalizando R$1,2 bilhão em crédito, segundo comunicado da instituição divulgado nesta sexta-feira.

O acesso aos recursos do Plano Brasil Soberano começou na quinta-feira. De acordo com o BNDES, foi recebida uma demanda por crédito no valor de R$3,1 bilhões. Ao todo, foram realizadas 75 operações na linha de Capital de Giro.

"O volume de recursos aprovados já nos primeiros dias é resultado da agilidade e do compromisso do BNDES e das mais de 50 instituições financeiras parceiras", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, no comunicado.