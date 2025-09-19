Dólar sobe após abertura em sintonia com o exterior

(Reuters) - O dólar abriu a sexta-feira em alta ante o real, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante a maior parte das demais divisas, em uma sessão de agenda esvaziada de indicadores tanto no Brasil quanto no exterior.

Às 9h11, o dólar à vista subia 0,22%, aos R$5,3312 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,42%, a R$5,3425.