Economia global não se intimida, por ora, com choques de Trump

Embora muitos agentes se preocupem com o fato de que as coisas ainda podem desandar se houver a faísca certa, isso está muito distante das previsões mais sombrias do início do mandato de Trump, quando as chances de recessão aumentaram, os mercados despencaram e as manchetes chegaram a manifestar preocupação com o cancelamento do Natal em um cenário de colapso do comércio global.

"A economia global continua a exibir uma resiliência considerável em meio a uma incerteza política e de políticas públicas elevada", escreveram recentemente os economistas do BNP Paribas, atribuindo-a a "condições financeiras favoráveis, balanços patrimoniais robustos de famílias e empresas, promessa de um aumento de produtividade impulsionado pela IA e preços mais baixos de energia, entre outros fatores".

Talvez o maior fator seja o fato de que um dos mais profundos temores iniciais -- de uma guerra comercial com tarifas cada vez mais altas e uma interrupção do transporte marítimo global -- não se concretizou.

Acordos, ainda que vagos, estão em vigor com nações exportadoras da Europa e da Ásia. E, embora o cenário permaneça em mutação, a acomodação demonstrada pelos parceiros comerciais dos EUA, ameaçados com tarifas altíssimas, resultou em taxas mais modestas que estão sendo compartilhadas por exportadores, importadores e consumidores no que os economistas acham que se tornou uma distribuição administrável.

Enquanto isso, as tentativas de Trump de destituir o presidente do Fed e demitir um de seus diretores, potencialmente entre seus esforços mais perturbadores, fracassaram até agora, e os mercados financeiros parecem dispostos a ignorar o risco de aumento da influência da Casa Branca sobre a política monetária até que isso aconteça.

De fato, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos -- um dos instrumentos que os investidores poderiam usar para disciplinar a política dos EUA -- caiu de cerca de 4,6% quando Trump assumiu o cargo para cerca de 4,1%.