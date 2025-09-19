Ecopetrol deve superar meta de perfuração para 2025, diz executivo

"Acho que faremos mais do que os 10 planejados, acho que pode ser de 20% a 40% a mais do que esse número", disse Guzman à Reuters, nos bastidores da conferência de energia Acipet, na cidade caribenha de Barranquilla.

A produção diária da Ecopetrol está ligeiramente acima do limite superior da meta da empresa para 2025, de 750.000 barris por dia, com 751.000 bpd.

"Está indo muito bem para atingir nossa meta, que é entre 740.000 e 750.000 barris", disse Guzman. "Tivemos algumas dificuldades na área que limitaram a produção, mas superamos a maior parte delas e mostramos o potencial."

A Ecopetrol também espera encontrar, nos próximos 18 meses, parceiros para operar cinco campos de petróleo, acrescentou Guzman, explicando que a empresa tem permitido a entrada de parceiros com capital para investimento em acordos de compartilhamento de produção.

Esses acordos -- como um assinado com a Parex Resources do Canadá no ano passado, que trará US$268 milhões em investimentos -- ajudam a aumentar a produção e as reservas sem investimento inicial da Ecopetrol, disse ele.

"Recebemos várias ofertas e há interesse em empresas com esses esquemas. É uma forma de reabilitar e desenvolver novamente alguns campos que temos", disse Guzman.