Greve de operários em Belém afeta obras da COP30, inclusive hotel que hospedará chefes de Estado

"Uma das partes está com cerca de 60% de paralisação. Na outra, conseguimos fazer paralisações temporárias", disse Rabelo, explicando que são duas as construtoras responsáveis pela obra.

A greve decretada pelos trabalhadores da construção civil na segunda-feira ocorre em meio a uma crise de hospedagens na capital paraense causada pela alta procura e preços exorbitantes de hotéis, o que pode trazer ainda mais dificuldades uma vez que vários hotéis na cidade ainda estão sendo finalizados.

A Vila de Líderes, um complexo de 19 mil metros quadrados, tem prevista a construção de cinco blocos, sendo quatro de hospedagens para chefes de Estado e suas delegações, com 405 apartamentos. O quinto bloco servirá como recepção, restaurante, área administrativa e outras estruturas.

Localizado ao lado do Parque da Cidade, onde acontecerão as reuniões da COP, o complexo deveria estar totalmente pronto no início de novembro para receber a cúpula presidencial da COP, marcada para os dias 6 e 7, antes da abertura oficial da COP30, que acontece dia 10.

De acordo com uma fonte do governo federal que acompanha as obras em Belém, quatro dos cinco blocos da vila estão basicamente prontos e estavam previstos para estarem funcionando durante o Círio de Nazaré, festa religiosa que leva milhares de pessoas a Belém, em 12 de outubro.

A fonte, no entanto, admitiu que a greve pode atrasar o cronograma, apesar de estar otimista de que será possível recuperar qualquer tempo perdido.